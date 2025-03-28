Malatya'da Bahçede Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Doğanşehir ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay, Polat Mahallesi'nde meydana geldi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir bahçede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay, Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bahçelik bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın büyümeden söndürüldü. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika