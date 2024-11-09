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Mahmut Abbas'ın Filistin teklifine Trump'tan yanıt: Dört gözle bekliyorum

Mahmut Abbas'ın Filistin teklifine Trump'tan yanıt: Dört gözle bekliyorum
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Trump ise "savaşı durdurmak için çalışacağını" ve "Orta Doğu'ya barışı getirmek" için tüm taraflarla çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

ABD'de yeniden başkan seçilen Trump, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü. Abbas, adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

ABBAS, TRUMP'I TEBRİK ETTİ

Filistin Yönetimi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Abbas, Trump'ı seçim zaferinden dolayı kutladı ve kendisine iyi şanslar diledi. Abbas görüşmede "uluslararası meşruiyete dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu" ifade etti.

"SAVAŞI DURDURMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Trump ise, Abbas'a "savaşı durdurmak için çalışacağını" ve " Orta Doğu'ya barışı getirmek" için Filistin Yönetimi lideri ve ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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