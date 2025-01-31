Lüleburgaz Belediyesi'nin yüzde 900'luk su zammına AK Partili Sarıçam'dan sert tepki

CHP'li Lüleburgaz Belediyesi'nin su ücretlerine yaptığı yüzde 900'lük zam kent halkının büyük tepkisini çekti. Geçtiğimiz günlerde Lüleburgaz Yeni Sanayi Sitesi'nde toplanan bir grup esnaf, su fiyatlarındaki artışı protesto ederek; "Soyguna hayır" sloganları atmıştı.

"YAPTIKLARI ZAMMI GERİ ÇEKSİNLER"

Son olarak ise Lüleburgaz'da fahiş zamma tepki gösteren Lüleburgaz bir eylem gerçekleştirdi. Eylemde konuşan bir yurttaşın "İki de bir hayat pahalılığından dem vuran CHP'li Lüleburgaz Belediyesi toplamda suya yüzde 1000 zam yapmış. Yetkililerden istediğim tek şey şu: bu zulme son versinler. Yaptıkları zammı geri çeksinler. Biz harcamadığımız suyun parasını niye ödeyelim diyoruz" sözleri ise dikkat çekti.

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİNDEN TEPKİ

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam söz konusu eylemin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. "CHP'li Lüleburgaz Belediyesi, su fiyatlarını fahiş seviyelere çıkararak vatandaşın en temel ihtiyacını ranta çevirmeye devam ediyor! Milyonlarca liralık alternatif gelir kaynağı varken, suyu lüks bir ürün gibi satıp halkın cebine göz dikiyorlar" diyen Sarıçam, "Bir yandan doğal gaz zamları üzerinden algı operasyonları yaparak halkı kışkırtıyor, diğer yandan ithal doğal gazdan bile pahalı su satarak asıl sömürüyü kendileri gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyedeki su fiyatlarını Kırklareli'ndeki AK Partili belediyelerin su fiyatlarıyla karşılaştıran Sarıçam, "Peki gerçek rakamlar ne diyor?AK Partili belediyelerimiz, suyun metreküp fiyatını makul seviyelerde tutarak vatandaşına yük olmamayı tercih ediyor: Babaeski Belediyesi – 15 TL,Pınarhisar Belediyesi – 16 TL, İğneada Belediyesi – 10 TL, Demirköy Belediyesi – 11 TL, İnece Belediyesi – 12 TL, Büyükmandıra Belediyesi – 11 TL, Pehlivanköy Belediyesi – 10 TL.

"CHP ZİHNİYETİ HALKI SÖMÜRMEYİ TERCİH EDİYOR"

Sarıçam paylaşımını "Ama CHP'li Lüleburgaz Belediyesi, sudan sebeplerle zulüm etmeye devam ediyor! Açıkça görülüyor ki suyu makul fiyatlarla sunmak mümkün! Ancak CHP zihniyeti, hizmet etmek yerine halkı sömürmeyi seçiyor. Lüleburgaz halkı daha ne kadar bu adaletsizliğe göz yumacak? Artık gerçekleri görme ve bu zulme DUR deme vakti gelmedi mi?" ifadeleri ile sonlandırdı.