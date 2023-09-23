Libya'da sel felaketinde ailesini kaybeden çocuklar devlet koruması altına alınacak

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümet, sel felaketinde ailesini kaybeden çocukların devlet koruması altına alınmasına karar verdi. Karar kapsamında çocuklara sosyal ve psikolojik destek sağlanacak, aylık yardım bağlanacak ve eğitim masrafları karşılanacak.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümet, 10 Eylül'de yaşanan selde ailesini kaybeden çocukların devlet koruması altına alınmasına karar verdi.

Doğudaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad'ın aldığı karar, hükümetin resmi Facebook sayfasında yayımlandı.

Kararın ilk maddesine göre, Derne ile civar kentleri vuran Daniel Fırtınası'nda ailesini kaybeden tüm Libyalı çocuklara "devlet koruması altında" statüsü verilecek.

İkinci maddeye göre, devlet, karar kapsamına giren her çocuğa sosyal ve psikolojik destek sağlayacak. Bu kapsamda çocuklara aylık yardım bağlanacak, barınmaları için uygun yerler tahsis edilecek, eğitim ve tedavi masrafları karşılanacak.

Üçüncü maddeye göre ise kimsesiz çocukların tespiti için kurulacak uzman komite, çalışmalarını en geç bir ay içinde tamamlayacak.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası", Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 19 Eylül'de, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.