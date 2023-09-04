Libya'da seçimlerin koşulları konusunda anlaşma sağlandı

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, ülkede seçimlerin koşullarının hazırlanması konusunda mutabık kaldı. Görüşmede seçime ilişkin yasaların belirlenmesi ve uygun koşulların yaratılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily, ülkede seçimlerin koşullarının hazırlanması konusunda mutabık kaldı.

Hafter güçleri ve Bathily, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hafter güçlerinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ülkedeki son siyasi gelişmeler tartışıldı; seçime ilişkin yasaların Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi tarafından sonuçlandırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

İki taraf ayrıca başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılması için uygun koşulların yaratılması konusunda da anlaştı.

Bathily ise X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, seçim kanun tasarılarının Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi tarafından sonuçlandırılmasının gerekliliği konusunda mutabık kaldıkları ifade eti.

BM yetkilisi, Libya'da ulusal seçimlerin kapsamlı şekilde yapılması için uygun koşulların yaratılması konusunda Hafter ile anlaştığını aktardı.

BM Libya Özel Temsilcisi Bathily'nin ülkenin doğusu ve batısındaki taraflarla görüşmeler gerçekleştiriyor.

Ne olmuştu?

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'nde değişiklik yapmak üzere Fas'ta toplantılar düzenlenmişti.

Toplantılar sonucunda Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Komite tarafından 9 Haziran'da yapılan açıklamada, seçim kanunları taslaklarının üyelerce onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmesine rağmen bazı maddeler hala çeşitli kesimlerce tartışma konusu olmaya devam ediyor.