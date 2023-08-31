Libya Başkanlık Konseyi, geçiş merhalelerini bitirme konusunda istekli

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliğiyle koordineli olarak ülkedeki tüm geçiş merhalelerinin bitirilmesi konusunda istekli olduğunu vurguladı. Menfi, BM Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily ile bir araya geldi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliğiyle koordineli olarak ülkedeki tüm geçiş merhalelerinin bitirilmesi konusunda istekli olduğunu vurguladı.

Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre Menfi, BM Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily ile başkent Trablus'taki ofisinde bir araya geldi.

Menfi görüşmede, diyaloğu genişleterek ve fikir birliğini güçlendirerek tüm geçiş aşamalarını sona erdirme, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin (TM) altışar üyesinden oluşan 6+6 Komitesinin çalışmalarını destekleme konusunda istekli olduğunu vurguladı.

BM Libya Özel Temsilcisi Bathily de Menfi'nin siyasi liderlerin görüşlerini birbirine yakınlaştırmada oynadığı rolden ve ülkede barış ile istikrarın sağlanması için BM Temsilciliğiyle ortak çalışmasından övgüyle söz etti.

Libya'daki Mali Komiteden kaynakların adil dağıtımı vurgusu

Öte yandan, Libyalı tarafların katılımıyla kurulan Yüksek Mali Komite, ülkenin mali kaynaklarının adil dağıtımı için somut adımlar atma konusunda kararlı olduğunu duyurdu.

Hükümetin harcamalarının takip edilmesi ve adil dağıtımının güvence altına alınması amacıyla Libya'da anlaşmazlık içinde olan tarafların temsilcilerinin katılımıyla geçen ay oluşturulan komiteden, yazılı bir açıklama yapıldı.

Kaynakların adil ve şeffaf dağılımını sağlamak için gerekli önlemleri almak üzere toplantılar yapmaya devam ettikleri belirtilen açıklamada, üzerinde mutabık kalınan hususlarla alakalı somut adımları uygulamaya başlama sürecinde oldukları kaydedildi.

Açıklamada, "finansal kaynakların adil dağılımını sağlamak ve tüm bölgelerde kalkınma projelerini hayata geçirme" konusundaki kararlılığa değinildi.

Abdoulaye Bathily, 22 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde verdiği brifingte, Mali Komiteye "tartışmaları devlet harcamalarında şeffaflık, hesap verebilirlik ve adaleti sağlamaya yönelik tedbirlere dönüştürme" çağrısında bulunmuştu.

Yüksek Mali Komite, kurulduğu 7 Temmuz tarihinden bu yana Sirte, Trablus, Bingazi ve Misrata'da 4 toplantı gerçekleştirmişti.