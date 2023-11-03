Kütahya Gediz AK Parti İlçe Başkanının Yönetim Kurulu Belirlendi
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Osman Yılmaz'ın yönetim kurulu belirlendi. Yönetim kurulu, 30 kişiden oluşmaktadır.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde geçtiğimiz aylarda AK Parti İlçe Başkanlığından istifa eden Mehmet Erkan'ın yerine getirilen İlçe Başkanı Osman Yılmaz'ın yönetim kurulu belirlendi.
Başkan Osman Yılmaz dahil belirlenen 30 kişinin yer aldığı yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; "Ahmet Dinç, Ali Akbulut, Ali Kemal Bahadur, Cemil Şentürk, Emine Yiğit, Ercan Köker, Ersan Erkan, Halit Tülüoğlu, Hasan Köse, Hüseyin Akgün, Hüseyin Akman, Hüseyin Kuzu, İhsan Terzioğlu, İnci Öztürk Vurğun, İsmail Cingöz, Kemal Alparslan, Oktay Özdoğan, Mehmet Onan, Mehmet Ali Karaoğlan, Metin Gönen, Mustafa Arpacı, Mustafa Bilgili, Nihat Altıntaş, Önder Dinç, Selçuk Aslangiray, Sedat Erkurt, Şeyda Nur Şimşek, Tuğba Kıymaz, Uğur Keskin" - KÜTAHYA