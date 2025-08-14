Kütahya Çavdarhisar İlçe Başkanlığı'na Haşim Çelik Atandı
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Haşim Çelik'i ilçe başkanı olarak atadı. Önceki başkan Bahtiyar Öztoprak'a ise teşekkür edildi.
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ilçe başkanlığı görevine Haşim Çelik'in atandığını duyurdu.
Çelik'e yeni görevinde başarılar dilenirken, çalışmalarında muvaffakiyet temennisinde bulunuldu.
Açıklamada, önceki dönem İlçe Başkanı Bahtiyar Öztoprak'a ise görev süresince yürüttüğü özverili çalışmalardan dolayı teşekkür edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika