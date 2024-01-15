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Kuşadası Belediye Başkanı Şoför Esnafıyla Bir Araya Geldi

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şoför esnafıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Günel, beş yıllık hizmet süresinde Kuşadası'nın alt ve üstyapı sorunlarına çözüm ürettiklerini belirtti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şoför esnafıyla bir araya geldi. Toplantıda taksicilerin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ömer Günel, "Beş yıllık hizmet karnemiz çok iyi. Görevde olduğumuz sürede Kuşadası'nın köklü alt ve üstyapı sorunlarına çözüm ürettik" dedi.

Kuşadası'nda göreve geldiği günden bu yana modern bir turizm kenti oluşturmak için durmadan çalışan Belediye Başkanı Ömer Günel, yeni haftaya esnafın sorunlarını dinleyerek başladı. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, Güven Taksi Durağında çalışan şoför esnafıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ile Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten de katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda söz alan taksici esnafı, Başkan Ömer Günel'e taleplerini iletti. Başkan Ömer Günel ise bir sonraki dönemde yaşama geçireceği projelerini taksicilerle paylaştı.

Kuşadası Belediyesi'nin 5 yılda gerçekleştirdiği yatırım ve hizmetler sayesinde kentin çehresinin değiştiğini belirten Başkan Ömer Günel, "2024 turizm sezonu çok iyi geçecek. Özellikle kruvaziyer turizminde geride bıraktığımız 2023 yılından çok daha fazla gemi ve yabancı turist ağırlayacağız. Kuşadası artık modern ve konforlu yolları, tertemiz cadde ve sokaklarıyla turistlerin ziyaret ettiğinde memnun kalarak ayrıldıkları bir kent haline geldi. Kruvaziyer gemi şirketleri benden yolcularını gezdirebilecekleri yeni turistik rotalar istiyor. Çünkü biz daha önceki dönemlerde olduğu gibi laf değil, hizmet ürettik. Bunu yaparken de hep Kuşadası'nın kaynaklarını doğru kullandık" dedi.

Kuşadası Belediyesi'nin başında bulunduğu ilk 5 yılda çok önemli tecrübeler edindiğine dikkat çeken Başkan Günel, "Artık çıraklık dönemim bitti. Şimdi kalfalık dönemim başlıyor. İkinci 5 yılda Kuşadası'na vizyon projeler kazandıracağız. Sahil bandı projemiz başladı, kent meydanımızın yapımı hızla devam ediyor. Yıldırım Caddesi'nde de yenileme çalışmalarımız sürüyor. Yakın zamanda Tepe Sokak'ta da alt ve üstyapı yatırımına başlayacağız. Beş yılda geçmiş 3 dönemin 3,5 katı hizmet ürettik. Bu nedenle Kuşadası Belediyesi olarak hizmet karnemiz çok iyi. Kuşadalı hemşehrilerimden 1 dönem daha görev istiyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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