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Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

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Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Rize'deki ziyaretleri sırasında yaşlı bir kadın emekli ve dul maaşlarındaki farkın neden yatırılmadığını sordu. Kısa bir sohbetin ardından kadına alışveriş kartı vermek isteyen Bakan Kurum "Benim bir şeye ihtiyacım yok ihtiyacı olana ver" yanıtını aldı.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seçimi kaybettikten sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Murat Kurum ziyaretlerde bulunduğu Rize'de dikkat çeken bir olay yaşadı.

FARKIN NEDEN YATIRILMADIĞINI SORDU

Esnaf ziyareti sırasında Bakan Kurum'un yanına yaklaşan yaşlı bir kadın emekli ve dul maaşlarındaki farkın neden yatırılmadığını sordu. Bunun üzerine yaşlı kadınla kısa bir süre sohbet eden Kurum, alışveriş kartı vermek istedi.

BAKAN KURUM'A BEKLEMEDİĞİ BİR YANIT VERDİ

Yaşlı kadın ise "Benim bir şeye ihtiyacım yok ihtiyacı olana ver" diyerek kartı almadı. Yaşanan olayın ardından muhabire konuşan kadın "Bakan Kurum bir şey kart veriyordu ama yok! Kesinlikle buna ihtiyacım yok. İhtiyacı olanlara versin, öyle şey mi olur" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Murat Kurum Alışveriş Rize Yaşam Politika Haberler

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Yorumlar (5)

Kadir Tokay:

Helal olsun sana hanımefendi. İhtiyacı olana ver demek gerçekten alkışlanacak olay. Durumu senden daha iyi olup da o kartı alacaklar var bu ülkede.

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Sebahattin Yakar:

murat kurum ben buyum dedi

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gökhan yıldırım:

gitsin dilenci parasini cami önündeki makarnacilara versin...

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Sebahattin Yakar:

helal olsun sana dayl

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kadir köseoğlu:

gayet samimi bir muhabbet olmuş, şaşırılacak bir şey yok, abla ihtiyacım yok demiş mertçe

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