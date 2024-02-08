Kurum'dan Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesiyle ilgili ilk yorum: Pazarlıklar mı var bunu zamanla göreceğiz

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde medya yöneticileriyle buluştu.

MEDYA YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

İstanbul seçimlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kıyasıya bir yarışa girecek olan Kurum, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MURAT KURUM'DAN BAŞAK DEMİRTAŞ YORUMU

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi DEM Parti'den İBB adayı olacağı konuşulan Başak Demirtaş'ın yarıştan çekilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurum, "Karşı tarafta kaos ve kargaşa var. Başak Hanım düne kadar çok hevesliydi şimdi neden bu kararı aldı bilemiyoruz pazarlıklar mı var bunu zamanla göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"KAYNAKLARI GERÇEK BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ İÇİN KULLANACAĞIZ"

İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'nın lider şehri yapacaklarının altının çizen Kurum, "Bizim tek bir önceliğimiz var; İstanbul'a hizmet etmek. Sadece İstanbul diyoruz çünkü gerçek belediyeciliğin ancak İstanbul'u merkeze alarak yapılacağına inanıyoruz. Altını çizerek söylüyorum, mazeret belediyeciliği yapmayacağız. İstanbul'un kaynaklarını algı yönetmek için kullanmak yerine gerçek belediyecilik hizmetleri için kullanacağız" ifadelerini kullandı.

"İNSANI MERKEZE ALAN YÖNETİM ANLAYIŞIYLA HİZMET EDECEĞİZ"

Mevcut İstanbul yönetiminin gerçek belediyecilik iradesi yerine kendi siyasi hedeflerini ön sıraya koyan bir anlayışıyla hareket ettiğinin altını çizen Kurum, "İstanbul yönetimi, açık söylüyorum, başarısız olmuştur. Ama İstanbullu çaresiz değildir. İstanbulluya, çaresiz olmadıklarını gösteren bir SİZTEM anlayışıyla hizmet edeceğiz. Bu bizim şehircilik ve belediyecilik vizyonumuzun mottosudur. Bu nedenle SİZTEM İstanbul diyoruz. Bu, insanı özne olarak merkeze alan bir yönetim vizyonudur. Şehrimizin sorunlarını iyi tahlil eden, tek tek çözüm üreten bir modelin adıdır. Sorunları çözerken ortaya koyduğumuz bütüncül bir şehir felsefesidir. Ve baştan bu yana saydığım tüm projelerin merkezinde yer almaktadır" diyerek sözlerini tamamladı.