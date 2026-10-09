Haberler

Kurtulmuş, Konya'da 800 yıllık Alaaddin Camisi'ndeki saygı nöbeti değişimini izledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kurtulmuş, Konya'da 800 yıllık Alaaddin Camisi'ndeki saygı nöbeti değişimini izledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da Cuma Namazı'nın ardından Alaaddin Camisi avlusundaki Selçuklu Sultanları Türbesi'nde saygı nöbeti değişimini izledi. Kurtulmuş, nöbet değişiminin ardından türbede dua etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da "Sultanlar Türbesi Saygı Nöbeti" değişimini izledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya gelen TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cuma Namazını Alaaddin Camisi'nde kıldı. Numan Kurtulmuş, Cuma Namazının ardından Konya protokolü ve vatandaşlarla birlikte Alaaddin Camisi'nin avlusundaki Selçuklu Sultanları Türbesinde Saygı Nöbeti değişimini izledi. Kurtulmuş, nöbet değişimin ardından türbede dua ederek ayrıldı.

Sultanlar Türbesi Saygı Nöbeti

Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'daki 800 yıllık tarihi Alaaddin Camisi'nin avlusunda, 2020 yılından beri cuma günleri "Sultanlar Türbesi Saygı Nöbeti" gerçekleştiriliyor. Her hafta Cuma Namazından sonra jandarma personeli tarafından dönemin aslına uygun kıyafet ve teçhizatı ile nöbet değişimi yapılıyor. Nöbet değişiminin ardından ferman okunarak sancak açılıyor. Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından nöbet değişimi tamamlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
TFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu

Türk futbolunda tarihi gün! Dananın kuyruğu saatler sonra kopuyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de sürpriz imza! Alman teknik adam göreve geldi

Süper Lig'de sürpriz imza! Alman teknik adam göreve geldi
90 yıl sonra bir ilk! Halka açık şekilde kurşuna dizecekler

90 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilmesini halk canlı olarak izleyecek

450 bin liralık çantası konuşulmuştu! Demet Şener'den yeni açıklama

Bu çanta için 1 yıl bekledi, 450 bin lira ödedi: Henüz hiç kullanmadı!
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı fon soruşturmasında gözaltına alındı

Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı
Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! 'İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek'

Bakan Göktaş'tan 3 isim hakkında suç duyurusu
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı

Çöken binada isyan ettiren detay! Betonun içinden bakın ne çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hattı açtı: İki il arası 1,5 saate düşecek