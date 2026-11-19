Kurtulmuş, İzleme Komisyonu'nun ilk toplantısında esasların belirleneceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İzleme Komisyonu'nun ilk toplantısında çalışma usul ve esaslarının belirleneceğini söyledi. Kurtulmuş'un açıklamasına göre komisyonun çalışma usul ve esasları ilk toplantıda belirlenecek.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "İzleme Komisyonu'nun ilk toplantısında çalışma usul ve esaslar belirlenecek."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı