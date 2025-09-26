Haberler

Kürşad Zorlu, Türk Dil Bayramı’nı Kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk Dil Bayramı vesilesiyle Türkçenin kültür ve kimliğin temeli olduğunu vurguladı, dilin korunmasının önemine dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

Zorlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin en büyük hazinesi Türkçenin, kültürün ve kimliğin temeli olduğunu belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla 26 Eylül 1932'de toplanan Birinci Türk Dil Kurultayının, dilin korunması ve geliştirilmesi için atılan en önemli adımlardan biri olduğunu vurgulayan Zorlu, "Türkçemizi yaşatmak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. 26 Eylül Dil Bayramı'nın 93'üncü yılı kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
