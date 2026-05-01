Küresel Sumud Filosu katılımcılarını taşıyan uçak İstanbul'da

İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarını Girit'ten Türkiye'ye getiren uçak İstanbul'a indi. İki vatandaşın da yarın Türkiye'de olmasının öngörüldüğü öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarını Girit'ten Türkiye'ye getiren uçak İstanbul'a indi. Alıkonulan Türk vatandaşlarından 18'i Türkiye'ye dönerken, sağlık kontrolü nedeniyle bu uçağa binemeyen iki vatandaşın da yarın Türkiye'de olmasının öngörüldüğü öğrenildi. Uçakta bulunan 4 ABD, 5 Arjantin, 2 Avustralya 1 Bahreyn, 2 Brezilya, 6 Büyük Britanya, 1 Hollanda, 3 İspanya, 2 İtalya, 10 Malezya, 1 Meksika, 1 Pakistan, 1 Şili ve 2 Yeni Zelanda vatandaşı da İstanbul'a geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı