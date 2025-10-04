Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Arslantepe Karşılama Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yalnızca 2024 yılı içinde, Türk ve yabancı ekiplerle yürütülen 212 kazının yanı sıra, kurtarma kazıları, müze başkanlığındaki çalışmalar ve arkeolojik yüzey araştırmalarıyla birlikte toplamda 765 kapsamlı saha çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret eden Bakan Ersoy, daha sonra UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü için yapılan Karşılama Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada düzenlenen törende konuşan Ersoy, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Malatya'da Arslantepe Karşılama Merkezi'nin açılışında olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bu kadim toprakların sahip olduğu eşsiz kültürel mirasla her kazı sezonunda insanlık tarihine ışık tutan yeni verilerin ortaya konulduğunu kaydeden Ersoy, her keşif ve buluntunun ortak geçmişin kayıtlarına değerli katkılar sunduğunu dile getirdi.

765 kapsamlı saha çalışması gerçekleştirildi

Bakanlık olarak taşıdıkları bu büyük sorumluluğun bilinciyle Anadolu'nun dört bir yanına hak ettiği değeri ulaştırmak için azim ve kararlılıkla yol aldıklarını belirten Ersoy, "Bu bilinçle yalnızca 2024 yılı içerisinde, Türk ve yabancı ekiplerle yürütülen 212 kazının yanı sıra, kurtarma kazıları, müze başkanlığındaki çalışmalar ve arkeolojik yüzey araştırmalarıyla birlikte toplamda 765 kapsamlı saha çalışması gerçekleştirdik. Bu rakamlar, Türkiye arkeolojisinin ulaştığı dinamizmi, bilimsel derinliği ve uluslararası işbirliği kapasitesini açık bir şekilde ortaya koymaktadır." diye konuştu.

"Arslantepe, insanlık tarihinde devletleşme sürecine ışık tutan eşsiz bir merkezdir"

Bakanlığın saha çalışmalarının yanı sıra müzelerin güçlendirilmesinden bilimsel yayınların teşvikine, dijital arşivlerin oluşturulmasından çağdaş müzeciliğin yaygınlaştırılmasına ve yurt dışına kaçırılan eserlerin ait oldukları topraklara geri kazandırılmasına kadar geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Arslantepe Karşılama Merkezi de bu bütünün önemli bir parçasıdır. Binlerce yıllık bir geçmişi barındıran Arslantepe, Anadolu'nun en önemli arkeolojik alanlarından biridir ve Kalkolitik Çağ'dan Doğu Roma dönemine kadar uzanan kesintisiz bir yerleşim tabakalanmasına sahiptir. 1930'lu yıllarda başlayan kazılar, bugün uluslararası bir ekip ve Türk bilim insanlarımızın katkılarıyla Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülmektedir. Milattan önce 4'üncü bin yıl sonlarına tarihlenen kerpiç saray yapıları, tören salonları, boyalı duvarları ve kabartmaları, Arslantepe'nin yönetim, ekonomi ve dini yaşamın ilk örgütlü örneklerine ev sahipliği yaptığını göstermektedir. Binlerce mühür baskısı, tarihin en erken bürokratik sistemlerinden birinin burada ortaya çıktığını, metal silahlarsa savaş teknolojisinin ilk örneklerinin bu topraklarda üretildiğini kanıtlamaktadır. Bu nedenle Arslantepe, insanlık tarihinde devletleşme sürecine ışık tutan eşsiz bir merkezdir."

Merkez, ziyaretçilere Arslantepe'nin tarihini modern ve etkileyici yöntemlerle aktaracak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2021'de giren Arslantepe'nın artık uluslararası bir değer olarak korunduğunun altını çizen Bakan Ersoy, açılışı gerçekleştirilen Karşılama Merkezi'nin bu eşsiz mirasın dünya kültürüne tanıtılmasında önemli rol üstleneceğini ifade etti.

Ersoy, şunları kaydetti:

"1330 metrekare kapalı alana ve toplamda 1650 metrekare inşaat alanına sahip olan merkez, hemşehrilerimizin ve yerli yabancı tüm misafirlerimizin bölgeyi ve bölgenin tarihini daha yakından tanımasına imkan sağlayacak, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkileşimi de artıracaktır. İçerisinde simülasyon alanları, sergi ve etkinlik salonları bulunan bu merkez, ziyaretçilere Arslantepe'nin tarihini, modern ve etkileyici yöntemlerle aktarma imkanı sunacaktır."

"Arslantepe'nin Işığı'nda" sergisi açıldı

Cumhuriyet'in 102. yılına özel olarak hayata geçirdikleri "102. Yılda 102 Sergi, Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk Projesi" kapsamında, Malatya Müzesi tarafından hazırlanan "Arslantepe'nin Işığı"nda sergisini de açtıklarını ifade eden Ersoy, "Sergide, Arslantepe'de bir metal ustasının evinden çıkan döküm kalıbı ve pota, yönetici mezarı buluntuları, silindir mühür, törensel kılıçlar, fildişi plaka gibi 9'u ilk kez sergilenecek toplam 29 kıymetli eser sergilenecek. Bu ayın sonuna kadar açık olacak. Sergimize herkesi davet ediyorum." dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli ve Arslantepe Höyüğü Kazıları Onursal Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane'nin de birer selamlama konuşması yapmasının ardından Bakan Ersoy ve katılımcılar, Karşılama Merkezi'nin açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdi.