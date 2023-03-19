Kulisleri hareketlendiren iddia: Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

Emekçi Hareket Partisi, Emek Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Türkiye İşçi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi'nden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kararını verdiği iddia edildi. İttifakın aday çıkarmayıp Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekleri öne sürülürken, kararın CHP lideriyle yapılacak görüşme sonrası açıklanacağına vurgu yapılıyor.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, partiler arasındaki ittifak çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

İTTİFAKTA CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI KONUSU NETLEŞTİ

Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi'nden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı yapılan son toplantıda seçime girme yeterliliği olan partilerin kendi ad ve logosunu kullanması, yerelde ise işbirliklerine gidilmesi kararı alınırken, cumhurbaşkanı adaylığı konusu da netleşti.

BASIN TOPLANTISIYLA AÇIKLANACAK

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinin ardından basın toplantısıyla tutumunu açıklayacak.

ADAY ÇIKARILMAYACAK

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazın olmadığı belirtilirken, tutumun doğrudan Kılıçdaroğlu'na destek şeklinde olmayacağı ancak aday çıkarılmayacağı ve Kılıçdaroğlu'nun işaret edileceği kaydediliyor.