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Kremlin’den Trump’ın enerji ateşkesi önerisine destek

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Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ve Ukrayna’nın enerji altyapılarını hedef almamasına yönelik önerisini "çok iyi bir fikir" olarak nitelendirerek, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek için bunun tek başına yeterli olmayacağını belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın enerji altyapılarını hedef almamasına yönelik önerisini "çok iyi bir fikir" olarak nitelendirerek, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek için bunun tek başına yeterli olmayacağını belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın enerji altyapılarını hedef almamasına yönelik önerisini gazetecilere değerlendirdi. Trump'ın önerisini "çok iyi bir fikir" olarak nitelendiren Peskov, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek için bunun tek başına yeterli olmayacağını belirtti. Rus sözcü, "Burada petrol tankerleri de dahil olmak üzere ticari taşımacılığın ve seyrüseferin güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Kiev yönetimi şimdiye kadar böyle bir güvenliği garanti etmeye yönelik herhangi bir eğilim göstermedi" ifadelerini kullandı.

Dmitriy Peskov, yapılması gereken ikinci şeyin ise Rusya'ya yönelik yaptırımların ve enerji tedarikine ilişkin "yasa dışı" kısıtlamaların kaldırılması olduğunu söyledi. Bunun gerçekleşmesi halinde dünya piyasalarına yeterli miktarda petrol ürünü sağlanacağını, küresel piyasaların istikrar kazanacağını ve fiyatların düşeceğini ifade etti. Kremlin Sarayı sözcüsü, Rusya'nın Trump'ın önerisi konusunda ABD'li yetkililerle temasını sürdüreceğini belirtti.

Trump, anlaşmaya varıldığını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya'nın motorin altyapısını hedef almaktan vazgeçmesi çağrısında bulunmuş ve saldırıların "dünyaya zarar veren" bir motorin kıtlığına yol açtığını söylemişti. ABD Başkanı dün ise Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji tesislerini hedef almama konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı, ancak taraflar böyle bir anlaşmayı doğrulamamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı gerçekten sona erdirmeye hazır olduğunu garanti etmesi halinde enerji ateşkesini desteklemeye hazır olduklarını söylemişti.

Karşılıklı saldırılar devam etti

Rusya bugün erken saatlerde Kiev'deki akaryakıt istasyonlarına saldır düzenlemiş, Ukrayna da bir Rus petrol rafinerisini hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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