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Kosova'daki törenle KFOR komutası Tümgeneral Ulutaş'tan Vergori'ye devredildi

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Kosova'daki törenle KFOR komutası Tümgeneral Ulutaş'tan Vergori'ye devredildi
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Kosova'da düzenlenen törende KFOR komutası, Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan İtalyan Tümgeneral Roberto Vergori'ye devredildi. Kosova Cumhurbaşkanı Justina Shiroka Pula, 27 yıldır barışın korunmasına katkı sağlayan KFOR'a teşekkür etti.

Kosova'da NATO öncülüğündeki Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) devir teslim töreninde Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, komutayı İtalyan Tümgeneral Roberto Vergori'ye devretti.

Kosova'da NATO öncülüğündeki Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) komuta devir teslim töreni düzenlendi. Törende Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, komutayı İtalyan Tümgeneral Roberto Vergori'ye devretti.

Kosova Cumhurbaşkanı Justina Shiroka Pula törende yaptığı konuşmada, 27 yıldır Kosova'da barışın korunmasına katkı sağlayan KFOR'a teşekkür etti. Shiroka Pula, KFOR'un desteği sayesinde Kosova'nın güvenlik kurumlarının güçlendiğini vurguladı.

Törene Shiroka Pula'nın yanı sıra Başbakan Albin Kurti ve Meclis Başkanı Albulena Haxhiu da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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