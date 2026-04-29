Haberler

Kosova'da cumhurbaşkanı seçilemedi, ülke erken seçime gidiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kosova, cumhurbaşkanlığı seçiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yeniden sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Kosova, cumhurbaşkanlığı seçiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yeniden sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Kosova'da cumhurbaşkanı seçilemedi. Kosova Meclisi Genel Kurulu, gün içinde birkaç kez cumhurbaşkanı seçimi için toplandı ancak muhalefet milletvekillerinin oturumu boykot etmesi nedeniyle ilk tur oylama için gerekli olan üçte iki çoğunluk sağlanamadı. Gece saatlerinde son kez toplanan Genel Kurul, yerel saatle 00.00'da herhangi bir sonuç alınamadan sona erdi. Meclisin Kosova Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenen süre içinde yeni cumhurbaşkanını seçememesi üzerine parlamento feshedildi.

Meclis Başkanı Albulena Haxhiu, oturumun kapanışında yaptığı konuşmada sürecin ve yasama döneminin sona erdiğini belirterek, Anayasa Mahkemesi kararına göre Meclis'in feshedilmiş sayıldığını ve seçimlerin anayasal süre içinde ilan edileceğini söyledi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise, sürenin dolmasına kısa süre kala yaptığı değerlendirmede, "Artık yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı" ifadelerini kullandı. Kurti, muhalefetin Mecliste bulunmamasını eleştirerek, seçmenlerin bu durumu değerlendireceğini dile getirdi. - PRİZREN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

