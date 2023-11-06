Kosova Başbakanı Albin Kurti, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı kabul etti ve yeni işbirliği fırsatlarını ele aldı. Kurti, Kosova Savunma Bakanlığının her satın alımına yüksek öncelik vermesi nedeniyle Bayraktar'a teşekkür etti ve Türkiye ile Kosova arasındaki yakın ilişkileri vurguladı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı kabul etti.

Kosova Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurti ve Bayraktar, görüşmede yeni işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) son iki yılda savaş yetenekleri açısından önemli ilerleme kaydettiğini belirten Kurti, Kosova Savunma Bakanlığının her satın alımına yüksek öncelik vermesi nedeniyle Bayraktar'a şükranlarını sundu ve bunun "Kosova ile Türkiye arasındaki yakın ilişkileri bir kez daha kanıtladığını" vurguladı.

Kurti ayrıca Bayraktar'ı, Kosova'daki en yüksek askeri ödül olan üstün hizmet madalyası almasından dolayı da tebrik etti.

Görüşmede, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ve Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci de hazır bulundu.

Kosova Savunma Bakanı Maqedonci, sabah saatlerinde Bayraktar'a üstün hizmet madalyası takdim etmişti.

Kosova Başbakanı Kurti, temmuzda sayı bilgisi vermeden Türkiye'den satın aldıkları Bayraktar TB2 SİHA'ların ülkeye ulaştığını açıklamıştı.