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Konya Yunak'ta Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Konya'nın Yunak ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi. Yunak Hükümet Konağı Meydanı'nda gerçekleşen törende Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Alphan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törende konuşan dernek başkanı Alphan, muhtarlık müessesesinin önemine vurgu yaptı. Törene Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, daire ve kurum amirleri ile muhtarlar katıldı.