Konya Yunak'ta Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi
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Konya'nın Yunak ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi. Yunak Hükümet Konağı Meydanı'nda gerçekleşen törende Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Alphan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törende konuşan dernek başkanı Alphan, muhtarlık müessesesinin önemine vurgu yaptı. Törene Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, daire ve kurum amirleri ile muhtarlar katıldı.
Konya'nın Yunak ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.
Yunak Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenen törende Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Alphan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende konuşan dernek başkanı Alphan, muhtarlık müessesesinin önemine değindi.
Törene, Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, daire ve kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.