Kolombiya, ABD ile İstihbarat Paylaşımını Askıya Aldı

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Washington Karayipler'de seyir halindeki teknelere yönelik hava saldırılarını durdurana kadar, ABD ile istihbarat paylaşımının askıya alınması talimatını verdi.

ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla teknelere hava saldırıları düzenliyor. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD'nin saldırılarının durması amacıyla yeni bir adım attı. Gustavo Petro, Kolombiya güvenlik güçlerine ABD kurumlarıyla istihbarat paylaşımını askıya alma talimatı verdi. Petro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerinin istihbaratının tüm kademelerine, ABD güvenlik ajanslarıyla iletişim gönderilmesinin ve diğer ilişkilerin askıya alınması emredilmiştir. Bu tedbir, Karayipler'de teknelere yapılan füze saldırısı sona erene kadar yürürlükte kalacaktır. Uyuşturucuyla mücadele, Karayip halkının insan haklarına tabi olmalıdır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Pasifik ve Karayipler'deki saldırıları

ABD hükümeti, Eylül ayında "uyuşturucu kaçakçılığıyla" mücadele adı altında teknelere yönelik saldırılar başlatmıştı. Pasifik Okyanusu ve Karayip Denizi'nde yoğunlaşan operasyonlar kapsamında 11 saldırı düzenlenmiş ve bu saldırılarda en az 55 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth saldırılara ilişkin, "Havada ve suda unsurlarımız var, çünkü bu bizim için ölümcül derecede ciddi bir görev ve sadece bu saldırıyla da bitmeyecek. Bu sularda kaçakçılık yapan ve narko terörist olduğunu bildiğimiz herkes aynı akıbete uğrayacak" açıklaması yapmıştı. - BOGOTA