Kocaeli Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 23 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda 23 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

KOCAELİ'de silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Baskın yapılan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 754 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 4 tüfek, 1 namlusuz tabanca, 1 sürgüsüz tabanca, 2 icra yayı ve mili, 1 horoz mekanizması, 6 namlu, namlu açmaya yarayan aletler, 1 bıçak ele geçirildi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.