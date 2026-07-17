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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile görüştü
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede üniversite kampüs açılışı ve forum hakkında bilgi verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Onbeş Kasım Üniversitesi'nin kampüs açılışı, mezuniyet töreni ve "Türk Dünyasında Dijital Medya, Ekonomi ve Eğitim Vizyonu" Uluslararası Forumuna katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Yıldırım ve beraberindeki heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, Yıldırım ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yıldırım ise, kabulde yapılan çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erhürman'a bilgi verdi.

Kabulde ayrıca, Cumhurbaşkanı Müsteşarı Mehmet Dana, Onbeş Kasım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci ve Onbeş Kasım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Menekay yer aldı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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