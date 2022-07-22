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AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, çeşitli ziyaretlerde bulundu

AA - Cebrail Caymaz - Politika
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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kilis'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Biz dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ünal, Valiliği ziyaret ederek, Vali Recep Soytürk ile makamında bir süre görüştü.

Buradan Kilis Belediyesine geçen Ünal, Belediye Başkanı Servet Ramazan'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ünal, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki işletmeleri gezerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ünal'a, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ile Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve diğer ilgililer eşlik etti.

AA / Cebrail Caymaz - Politika

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