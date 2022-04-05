Kılıçdaroğlu, Sivaslı bir vatandaşın eline sıkıştırdığı notu okuyup öğretmen ve sağlıkçılara atama sözü verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, her salı düzenli olarak TBMM'de gerçekleştirilen grup toplantısı nedeniyle açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, her gittiği yerde vatandaşların kendisinden iş talep ettiğini söyledi.

"ELİME BİR NOT TUTUŞTURDULAR"

Kılıçdaroğlu, Sivaslı bir vatandaşın kendisine verdiği notu da kürsüden okudu. Kılıçdaroğlu'nun okuduğu notta şu ifadeler yer aldı: "Değerli başkanım çocuklarımızı ne şartlarda okuttuğumuzu bir biz bir de Allah bilir. Ailelerimizin de desteğiyle 15 yıl nohut ekip biçerek elimizden gelen mücadeleyi verdik. Sonuç olarak atanamadılar, çok yıprandık ama umudumuzu kaybetmek istemiyoruz. Bu notu sadece bizim için değil, diğer aileler için de iletmek istedik."

"SÖZ VERİYORUZ, ÇÖZECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında atanamayan sağlıkçılar ve öğretmenlere de söz verdi. Kılıçdaroğlu, "Burada atama bekleyen sağlıkçılara, öğretmenlere sesleniyorum. Bekleyin az kaldı. Herkesin işi olacak" ifadelerini kullandı.

"BEN VATANDAŞIN DERDİNİ DİLE GETİRİYORUM"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "84 milyonun derdi var. Ben onların dertlerini dile getiriyorum. Çözümsüz eleştiri doğru değildir. Güçlü bir gelenek inşa edeceğiz. Bunun öncüleri belediyelerimiz. Bütün engellemelere karşı savaşıyorlar. 5 Nisan avukatlar günü hakim var, savcı var, adalet makamı var. Avukatlarımız da çok endişe taşıyorlar. Dile getireceğiz. Bakalım iktidar ve küçük kanadı ne diyor bu konuda göreceğiz."