Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüşerek en uygun zamanda partiyi kurultaya götürme niyetini iletti. Özel de bu durumdan memnuniyet duyduğunu belirtti.

MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Görüşmede, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürme niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti" dedi.

Kılıçdaroğlu, çalışma ofisinde çalışmalarını tamamladıktan sonra konutuna geçti. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda herhangi bir parti lideriyle veya siyasetçiyle görüşme takvimi söz konusu değildir. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP vekilleriyle, belediye başkanlarıyla, parti meclis üyeleriyle, il ve ilçe başkanlarıyla, parti üyeleriyle görüşüyor. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne Sayın Cumhurbaşkanıyla ne de Sayın Devlet Bahçeli ile programlanmış bir görüşme trafiği yoktur" dedi.

Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiğini açıklayarak, "Görüşmede, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürme niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
