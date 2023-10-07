Kılıçdaroğlu, Gezi davası tutuklularını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasından tutuklu film yapımcısı Çiğdem Mater ve yönetmen Mine Özerden'i ziyaret etmek için Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davasından tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman'ı Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasından tutuklu olan film yapımcısı Çiğdem Mater ve Yönetmen Mine Özerden'i ziyaret etmek için saat 15.30'da cezaevine giriş yaptı. Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.