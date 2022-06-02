Kılıçdaroğlu: Bu memlekette fakirliği bitireceğim (2) - Haberler

KILIÇDAROĞLU: DEVLETİN DİLİ ADALETTİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karapınar ilçesindeki programının ardından Konya kent merkezinde, bir otelde düzenlenen toplantıda çifti ve muhtarlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, 2006 yılında çıkartılan Tarım Kanunu'nda mili gelirin en az yüzde 1 oranında çiftçiye destek verilmesinin yazılı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 4 milyona yakın garibanın da evinde elektrik kesildi. Ama bu kardeşiniz şunu yaptı. 4 milyonun sesi duyulmuyor. Çünkü 4 milyon garibanın elektrik parasını ödeyecek paraları bile yoktu. Ben de ödemedim. Ne oldu? Geldiler elektriğimi kestiler. Bütün dünya 4 milyon garibanın sesini duydu. 4 milyonun sesini nasıl dillendireceksiniz? Nasıl anlatacaksınız? Benim çıkıp da bunun elektriği kesildi demem yetmiyor arkadaş. Senin de elektriğin kesiliyor. Sen de bir hafta onlar gibi yaşıyorsan ben anlarım ki sen onların sözcülüğünü yapabilirsin. Onların derdini daha rahatlıkla anlatabilirsin. Biz bunu yaptık. Diyeceksiniz ki 'Ya ey Kılıçdaroğlu, sen ne yapacaksın?' Söyleyin. Hiçbir çiftçi ektiği ürün dolayısıyla asla zarar etmeyecek. Formülü şöyle; ektiğimiz tarlanın, sulu mu, susuz mu neyse, dönümüne ne ekiyorsanız, maliyeti bellidir, işçiliği bellidir, tohumu bellidir, gübresi bellidir, mazotu bellidir, varsa elektriği bellidir, ilacı varsa bellidir, maliyeti bellidir. Kardeşim sen bu ürünü bir dönümde kaça ürettin? 100 liraya. Sana bir kar vereceğim. Ne kadar? Yüzde 15, yüzde 15 lira. Yüzde 15 üzerinde satıyorsan, kime satıyorsan sat, ihraç ediyorsan et. Ama 15'in altına düştüğü anda devlet olarak ben satın alacağım. Benim çiftçim zarar etmeyecek. Ne demektir bu? Şu demektir; hiç kimsenin alın teri yerde kalmayacak demektir."