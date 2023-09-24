Kılıçdaroğlu, Akşener'e geçmiş olsun dileğinde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, viral enfeksiyon geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e telefonla geçmiş olsun dileğinde bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN, AKŞENER'E 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, viral enfeksiyon rahatsızlığı geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla aradı. Sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika