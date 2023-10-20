Kılıçdaroğlu, Ahmet Taner Kışlalı'nın eşini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın eşini 24. ölüm yıl dönümünde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Taner Kışlalı'nın eşine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Ekim 1999'da Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı saldırında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın eşini ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre; CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesinin 24'üncü yılında eşi Nilüfer Kışlalı'yı evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti.