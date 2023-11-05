Kılıçdaroğlu, 2. tur sonuçlarını beklemeden salondan ayrıldı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için Özgür Özel ile yarışan Kılıçdaroğlu, 2. turda oyunu kullandıktan sonra sonuçları beklemeden salondan ayrıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultayı'nda yapılan 2. tur seçimlerinde oyunu kullandıktan sonra sonuçları beklemeden salondan ayrıldı.

İLK TURDA ÖZEL 682, KILIÇDAROĞLU 664 OY ALDI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda gerçekleşen genel başkanlık yarışında Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı ve seçim 2. tura kaldı. 20 oy geçersiz veya boş çıktı. Bu durumda 2. turda Özel, 2 oy alırsa seçimi kazanacağı için Kılıçdaroğlu'nun görevden çekileceği iddiaları ortaya çıktı ancak CHP lideri salona gelerek oyunu kullandı.

SONUÇLARI BEKLEMEDEN SALONDAN AYRILDI

Kılıçdaroğlu 2. tur için oyunu kullandıktan sonra salondan ayrıldı. Seçim sonuçları açıklandığında Kılıçdaroğlu salonda olmayacak.