Kıbrıs Barış Harekatında Haspolat’ta şehit olan 15 Mehmetçik törenle anıldı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasında Haspolat'ta şehit düşen 15 asker, Haspolat Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar yaptığı konuşmada, "Türkün Rum tarafına, Rumun da Türk tarafına dönmesi artık mümkün değildir. Bu hayaller boştur" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması sırasında Haspolat'ta şehit düşen 15 Mehmetçik için anma töreni düzenlendi. Haspolat Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Haspolat Muhtarı Talip Özdemir, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ile muharip dernek ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. TMT Mücahitler Derneği Bayar yaptığı konuşmada, Rum tarafının mümkün olsa "Türklerin nefes almasını dahi engellemek istediğini" söyledi. Geçmişte bıraktıkları yerlere geri dönmeyi halen hayal eden Rumlar bulunduğunu belirten Bayar, nüfus mübadelesinin üzerinden 52 yıl geçtiğine dikkat çekti. Bayar, "Türkün Rum tarafına, Rumun da Türk tarafına dönmesi artık mümkün değildir. Bu hayaller boştur" ifadelerini kullandı. Haspolat şehitlerinin her yıl protokol çerçevesinde anılmasını istediklerini de dile getiren Bayar, bu konuda devletten beklentileri bulunduğunu söyledi.

Bayar'ın konuşmasının ardından şehitler için dua okundu. Tören, duanın ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı