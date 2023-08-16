Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır Balkan Derneklerini Ziyaret Etti

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Koşukavak Yöresi Kültür Derneği ile Tunaboylular Deliormanlılar Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Balkanlarda bir çok kardeş şehri bulunan ve Balkanlar bölgesindeki çalışmalarıyla takdirleri toplayan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Tunaboylular Deliormanlılar Derneği ile Koşukavak Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneğine ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Tanır'a Belediye Başkan Yardımcıları Fikri Hafızoğlu ile Fatih Akın eşlik etti. İlk olarak Tunaboylular ve Deliormanlılar Derneği'ne ziyaret gerçekleştiren Başkan Tanır ve beraberdeki heyet, dernek Başkanı Süleyman Ulusoy tarafından karşılandı. Dernek binasında bir görüşme gerçekleştiren ekip, daha sonra hediyeleşerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Tanır ve beraberindeki heyet daha sonra Koşukavak Yöresi Kültür Derneği ile ziyarete devam etti. Dernek Başkanı Yılmaz Mutlu ile Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Tanır'a sıcak bir karşılama düzenledi. Burada konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Ecdat yadigarı topraklara ulaşarak hizmet götürüyor olmaktan dolayı her zaman mutluluk duyuyoruz. Kestel Belediyesi olarak Bulgaristan'daki kardeş şehirlerimiz Koşukavak, Kirkovo ve Vetovo'ya sık sık ziyaret gerçekleştiriyor, çeşitli hizmetlerde bulunuyoruz. Balkanlar uzun yıllar birlik ve beraberliğimize hasretti. Son yıllarda gerek yerel yöneticilerimizin gerekse de hükümetimizin yürüttüğü çalışmalar ile Balkanlarda barış ve huzur ortamı oluşturuldu. İnşallah bu yakaladığımız güzel ortam uzun yıllar devam edecektir" dedi. - BURSA