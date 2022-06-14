Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan'dan ilk açıklama: Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım - Haberler

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Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan'dan ilk açıklama: Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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CHP Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi. Bu gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özcan, "Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım" ifadelerine yer verdi.

Son dönemde farklı tartışmalarla ismi anılan Tanju Özcan son olarak Bolu Belediye Meclisi toplantısında yaşananlarla gündeme gelmişti. Özcan'ın meclis toplantısı sırasında el kaldıran AK Partili kadın üyeye söyledikleri ve olayla ilgili protestoya dans ederek karşılık vermesi MYK toplantısında değerlendirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Özcan'ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, "kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oybirliği ile karar verildiğini duyurdu.

ÖZCAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Özcan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Paylaşımında siyaseti kıvırmadan yaptığını belirten Özcan, "Atatürkçü,bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk Milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım" ifadelerine yer verdi.

İşte Tanju Özcan'ın o paylaşımı;

Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan'dan ilk açıklama: Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Tanju Özcan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Hamit Gündoğdu:

Ne yalan söyleyeyim ben bu adamı ve duruşunu sevdim. İyi bir siyasetçi örneği oluyor. Keşke her partide en az 5-10 arası aynı kritere sahip milletvekili olsa keşke ah keşke

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Mehmet Akkın:

CHP genel başkanı olmasılazım acilen

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Sadullah sıtkı:

akkın bey kılçdaroğlunun yerine kim gelirse gelsin tayiibe karşı hiç şansı olmaz o yüzden tüm güçleriyle onunla uğraşmaktalar

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