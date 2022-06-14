Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan'dan ilk açıklama: Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım

Son dönemde farklı tartışmalarla ismi anılan Tanju Özcan son olarak Bolu Belediye Meclisi toplantısında yaşananlarla gündeme gelmişti. Özcan'ın meclis toplantısı sırasında el kaldıran AK Partili kadın üyeye söyledikleri ve olayla ilgili protestoya dans ederek karşılık vermesi MYK toplantısında değerlendirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Özcan'ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, "kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oybirliği ile karar verildiğini duyurdu.

ÖZCAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Özcan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Paylaşımında siyaseti kıvırmadan yaptığını belirten Özcan, "Atatürkçü,bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk Milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım" ifadelerine yer verdi.

İşte Tanju Özcan'ın o paylaşımı;