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Kazakistan'da Yeni Başbakan Oljas Bektenov Oldu

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in onayıyla mevcut hükümetin istifasının ardından 43 yaşındaki Oljas Bektenov yeni başbakan olarak atandı.

Kazakistan'da mevcut hükümetin istifasının dün Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından onaylamasının ardından yeni başbakan 43 yaşındaki Oljas Bektenov oldu.

Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Anayasa'nın 70. maddesi gereği hükümetin istifasına ilişkin kararı dün imzalamasının ardından ülkenin yeni başbakanı belli oldu. Tokayev parlamentonun alt kanadı meclis oturumunda Oljas Bektenov'un başbakanlık adaylığını milletvekillerin oylamasına sunarken, yapılan oylamada 69 milletvekili tarafından desteklenen 43 yaşındaki Bektenov ülkenin yeni başbakanı oldu.

"Oljas Bektenov deneyimli bir devlet memuru"

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, parlamentonun alt kanadı meclis oturumunda oylama öncesi konuşma yapan Tokayev, Amanat siyasi partisinin başbakanlık için gösterdiği Bektenov'un adaylığının meclis parti grup liderleriyle görüşüldüğünü ve bir uzlaşmaya varıldığını belirtti. Tokayev, "Oljas Bektenov deneyimli bir devlet memuru. Ekonomi ve diğer alanlarda geniş bir bilgiye, yüksek organizasyon becerilerine sahip, disiplini, dürüst ve çalışkan. Dolayısıyla ülke ekonomisinin önündeki hedeflerin uygulanması için yeterli imkanlara sahip olacağımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Bektenov kimdir

Kazakistan'ın Almatı şehrinde doğan Bektenov Kazakistan Devlet Hukuk Akademisini bitirdi. Almatı Adalet Departmanında başuzman olarak göreve başlayan Bektenov, farklı yıllarda Başbakanlık ofisi ve cumhurbaşkanlığı idaresinde görev yapmış, Akmola Bölgesi Vali Yardımcısı, Yolsuzlukla Mücadele Servisinin Başkan Yardımcısı ve bu kurumun başkanı olarak çalışmıştı. Ayrıca, Bektenov geçtiğimiz yıl nisan ayından bu yana cumhurbaşkanı idaresi başkanı olarak görev yapıyordu. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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