Katar heyeti, ABD-İran arasındaki arabuluculuk çabaları için İran'da

Katar heyeti, İran-ABD savaşını sona erdirmeye yönelik arabuluculuk çabaları için İran'a geldi.

İran ve ABD arasındaki savaşını sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalar devam ediyor. Adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberlerde, Katar heyetinin, savaşı sona erdirmeye yönelik arabuluculuk çabaları için ABD ile koordineli olarak İran'ın başkenti Tahran'a geldiği ifade edildi. Heyetin, ABD ve İran arasında sorunları çözmeye odaklanacağı aktarıldı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir de İran'ı ziyaret edecek

Pakistan'ın İran ve ABD arasındaki arabuluculuk çabaları kapsamında Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi'nin ardından Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in de bugün İran'a gelemsi bekleniyor.

İran basını, Munir'in başkent Tahran'a doğru yolda olduğunu ifade ederek, Munir'in üst düzey İranlı yetkililerle bir araya geleceğini aktardı. - TAHRAN

