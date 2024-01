Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken belediye başkanları da saha da hiç olmadıkları kadar aktifler... Ancak zaman zaman paylaşılan görüntüler, takdirden çok tepki çekebiliyor. Bunun son örneğini Kartal'da gördük.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçedeki kaldırımları denetlemeye çıktı ve bu anlardan kısa bir kesit de sosyal medyadan paylaşıldı. Ancak o anlara ilişkin görüntü, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

"HER SENE SEÇİM OLSAYDI..."

Başkan Yüksel'i seçime dönük şov yapmakla suçlayan sosyal medya kullanıcıları, "Her sene seçim olsaydı emin olun ülkemiz şu an dünyada ilk 5'e girerdi", "Sadece seçim zamanı sokaklara iniyorlar", "Reklam kokan hareketler yemezler başkan", "Kaldırım değil istinat duvarı resmen", "Kaldırım değiştirmek her zaman işe yarar özellikle seçim zamanı", "Tesadüfe bakın ki kamera da açıkmış" şeklinde yorumlar yapıldı.