Kars'ta AK Parti Belediye Başkan Adayı Temayül Yoklamasıyla Belirlenecek

AK Parti Kars İl Başkanlığı'na müracaat eden 14 aday adayı için temayül yoklaması düzenlendi. Partililerin oylarıyla Kars belediye başkan adayı belirlenecek.

Kars'ta AK Parti belediye başkan adayını temayül yoklamasıyla belirleyecek.

AK Parti Kars İl Başkanlığı'na müracaat ederek belediye başkan aday adayı olan 14 isim için sandıklar kuruldu. Dijital ortamda partililerin kullandıkları oylarla Kars belediye başkan adayı olacak isim belirlenecek.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut'un katılımıyla İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen temayül yoklaması saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Temayül yoklamasının açılış konuşmasını yapan AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut, "31 Mart yerel seçimlerinde aday olacak arkadaşlarımızın temayül yoklamasının öncelikle ilimiz, ülkemiz, milletimiz ve partimiz adına hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından partililer oylarını kullanmaya başladı. Kars'ta oy kullanma işlemi devam ediyor. - KARS