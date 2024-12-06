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Karesi Beyi Kara İsa'nın Dizide Hain Olarak Gösterilmesi Balıkesir'de Tepki Yarattı

Karesi Beyi Kara İsa'nın Dizide Hain Olarak Gösterilmesi Balıkesir'de Tepki Yarattı
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Balıkesir'in tarihi ve milli değeri olan Karesi Beyi Kara İsa'nın Kuruluş Osman dizisinde hain olarak gösterilmesi, ilçede büyük bir tepkiye neden oldu. Ak Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, tarihi gerçeklere aykırı bu durumu eleştirdi.

Balıkesir'in simge isimlerinden biri olan Karesi Beyi Kara İsa'nın, Kuruluş Osman dizisinde Bizans ile işbirliği yapan bir hain olarak gösterilmesi Balıkesir halkında büyük bir tepkiye neden oldu. Ak Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Karesi Beyi'nin tarihi ve milli bir değer olduğunu vurgulayarak, dizinin senaristlerine çağrıda bulundu.

Hakan Aka, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Karesi Beyi Kara İsa, Balıkesir'imizin tarihinde önemli bir liderdir ve Türk-İslam medeniyetinin gelişiminde önemli bir rol üstlenmiştir. Onun bir hain olarak gösterilmesi, tarihi gerçeklere tamamen aykırıdır ve Balıkesir halkının değerlerine zarar vermektedir. Tarihi dizilerin amacı yalnızca reyting elde etmek değil, aynı zamanda genç nesillere doğru bir tarih bilinci kazandırmak olmalıdır."

"Halkımızın değerleri korunmalıdır"

Balıkesir halkının tepkisini dile getiren Aka, tarihi şahsiyetlerin yanlış ve yanıltıcı şekilde sunulmasının geçmişe saygısızlık olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Kuruluş Osman gibi geniş bir izleyici kitlesine sahip dizilerin, tarihe sadık kalması ve milli değerlerimize zarar vermemesi gerekmektedir. Bu konuda Balıkesir halkı olarak hassasiyetimiz büyüktür. Senarist Mehmet Bozdağ ve yapım ekibini bu hatadan bir an önce bu hatadan dönmeye davet ediyorum."

Hakan Aka, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Balıkesir'imizin tarihi şahsiyetlerinin itibarını korumak hepimizin görevidir. Balıkesir'in gurur duyduğu isimleri yanlış şekilde tanıtarak tarihi çarpıtmak kabul edilemez. Tüm yetkilileri, tarihçilerimizi ve Balıkesir halkını bu konuda ortak bir duruş sergilemeye davet ediyorum. Biz geçmişimize sahip çıkmazsak, kimse çıkmaz."

Balıkesir halkı ve sivil toplum kuruluşlarının tepkilerinin ardından, Kuruluş Osman dizisinin yapımcılarının nasıl bir adım atacağı merak konusu olmaya devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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