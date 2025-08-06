Kapalı Alanlarda Sigara Yasağı Denetimleri Sürüyor

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye genelinde kapalı alanlarda sigara yasağına yönelik denetimlerin sıkı bir şekilde sürdüğünü açıkladı. Bakan, pasif içiciliğe karşı önlemler alındığını vurgulayarak, sahada çalışan ekiplerine teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye genelinde kapalı alanlarda sigara yasağına dair denetimlerimizi sıkı biçimde sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından Türkiye genelinde uygulanan kapalı alanlarda sigara yasağına dair denetimlerle ilgili videolu paylaşım yaptı. Memişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Görevimiz temiz hava. Türkiye genelinde kapalı alanlarda sigara yasağına dair denetimlerimizi sıkı biçimde sürdürüyoruz. Özellikle pasif içiciliğin neden olabileceği sağlık sorunlarının önüne geçmek için gerekli adımları titizlikle atıyoruz. Sahada özveriyle çalışan ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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