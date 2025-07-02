Kanye West'in Vizesi Avustralya'da İptal Edildi

Avustralya yönetimi ünlü rapçi Kanye West'in vizesini, Nazi lideri Adolf Hitler'i öven şarkısı nedeniyle iptal etti.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke yaptığı açıklamada, 8 Mayıs'ta Nazizmi teşvik ettiği belirtilen "Heil Hitler" şarkısını yayınlayan ünlü rapçi Kanye West'in vizesinin iptal edildiğini belirtti. Bakan Burke, Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin Avustralyalı olduğunu, ailesinin ülkede olması nedeniyle bir süredir Avustralya'ya geldiklerini öyledi. Burke, "Uzun zamandır Avustralya'ya geliyor. Çok fazla saldırgan yorumda bulundu. Ancak yetkililer, Heil Hitler şarkısını yayınladıktan sonra konuyu tekrar ele aldı ve artık Avustralya'da geçerli bir vizesi yok" ifadelerini kullandı.

Çoğu platformda yasaklanmıştı

Adını "Ye" olarak değiştiren 48 yaşındaki müzisyen, "Heil Hitler" şarkısını II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın yenilgisinin 80. yıl dönümü olan 8 Mayıs'ta yayınlamıştı. West'in şarkısı birçok kesim tarafından kınanmış, Spotify, Apple Music ve YouTube gibi platformlarda yasaklanmıştı.

2022 yılında spor giyim devi Adidas, antisemitizm içeren açıklamaları nedeniyle West ile iş birliğini sonlandıracağını duyurmuştu. Şirket, geçtiğimiz yılın sonlarında West ile aralarındaki tüm yasal işlemleri sonlandırmak için bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. - CANBERRA