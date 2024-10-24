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Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı

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MHP Lideri Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısının ardından konuşulan çözüm süreciyle ilgili Kandil'den açıklama geldi. Açıklamada, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın geliştireceği sürecin esas alınacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında yaptığı çağrı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Bahçeli'nin, terör örgütü lideri Öcalan için "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamasına destek verenler kadar sert tepki gösterenler de oldu.Bu çağrı sonrası gözlerin çevrildiği DEM Partisi'nden yapılan açıklamada, "İmralı hazır, sayın Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve destekleyenlerde. Artık bu sözü hayata geçirme zamanı" denildi.

"ÖCALAN'IN GELİŞTİRECEĞİ SÜRECE GÖRE HAREKET EDECEĞİZ"

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Kandil'den yapılan açıklamada ise "Kürt halkı bütün yapılarıyla Önder Apo'nun geliştireceği süreci esas alacaktır" ifadeleri yer aldı. KCK Yürütme Konseyi adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kürt halkı bütün yapılarıyla ve bileşenleriyle Öcalan'ın geliştireceği süreci esas alacaktır. Öcalan hareketimizin ve halkımızın iradesi ve Kürt sorununun demokratik çözümünün muhatabı ve müzakerecisidir. Bu konuda herhangi bir farklı yaklaşım ve duruş söz konusu değildir. Hareketimiz bütün bileşenleriyle Öcalan'ın geliştireceği sürece göre hareket edecektir."

Bahçeli'nin çağrısının ardından Kandil'den 'Öcalan' mesajı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

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Yorumlar (26)

Ser_hat:

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, Terörist başının geliştireceği çözüme kaldıysa vay halimize vay...

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Xeyati 2:

çok yapıcı bir açıklama inşallah Amerika İsrail ve iç muhalefet bunu sabote etmeyi başaramaz.

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Merxas:

helal olsun davasını satmayanlara. serok apo bu ülkenin gelecek umududur..

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Erol Birol :

Türkiye Cumhuriyetini ne duruma düşürdünüz yazıklar olsun.

72
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yanıtYanıtla
Banu Çelik:

Danışıklı dövüş hep

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yanıtYanıtla
Naci Büyükkal:

Vay be!!!! Askerimizi, Polisimizi, Öğretmenlerimizi şehit eden Pkk Elebaşı TBMM gelip konuşacak! Dünya tersine mi dönüyor? :DDDDDDDDDD :DDDDD :DDDD :DDDD :DDD

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Engin Turan:

Aynen danışıklı dövüş yapıyorlar Cnn de yorumcuları böle derdi Eli deynekli ekran cobanları

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Ugur Karamanli:

Inanmam !

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yanıtYanıtla
Fuat Marik:

Abd apo meclise gelirken bombalar

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Buba Nasler:

Bilader herkez anladi olayi bir sen ve senin gibilermi anlamadi devlet 18yasinda

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