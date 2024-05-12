İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Özel'in Erdoğan ile görüşmesine eleştiri: Gizli ajanda olması lazım

İyi Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine dikkat çeken bir yorum getirdi. Dervişoğlu, "Bu zamana kadar gere gere getirdikleri şeyi şimdi yumuşatmaya çalışıyorlarsa arkasında gizli ajanda olması lazım." ifadelerini kullandı.

İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir araya gelmesiyle ilgili bir açıklamada bulundu. Görüşmeye karşı olmadığını belirten Dervişoğlu, görüşmede gündeme getiren konularla ilgili olarak "Ben olsaydım bu konuları görüşmezdim şimdiden." dedi.

"Ben olsaydım bu konuları görüşmezdim şimdiden. Kara kışa sebep olanlar bir kahramanlık devşirmemeli ve buna partiler izin vermemeli. Görüşsünler, bir mani yok. Ben liderlerin Cumhurbaşkanı tarafından davet edilerek durum değerlendirmesi yapmalarına karşı değilim. Ama bu zamana kadar gere gere getirdikleri şeyi şimdi yumuşatmaya çalışıyorlarsa arkasında gizli ajanda olması lazım.

Ne olabilir?

Bilmiyorum, rivayetler muhtelif.

Erdoğan'ın tekrar aday olmasını sağlayacak erken seçime evet der misiniz?

Erdoğan'ın aday olmasını mümkün kılabilecek anayasa değişikliğine evet demeyiz. Bir kere daha önünü açmak niyeti taşınıyorsa karşı çıkarız.

Bu tartışma Cumhurbaşkanlığı tartışmasından kaynaklanıyorsa ve dayanak noktası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise ülkeyi yönetenler yönetme iddiasından vazgeçmiyorsa o zaman anayasayı parlamenter demokratik sisteme uygun hale getirmeleri mümkün. Türkiye'yi niye tıkıyorlar?