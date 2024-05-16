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İYİ Parti lideri Dervişoğlu ile CHP Genel Başkanı Özel'in görüşmesi başladı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasi parti liderleriyle görüşmeleri devam ediyor.

İyi Parti lideri Dervişoğlu ile CHP Genel Başkanı Özel'in görüşmesi başladı

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasi parti liderleriyle görüşmeleri devam ediyor. Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşmek için İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. Özel'i İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından Şükrü Kuleyn, Selcan Hamşıoğlu ve Enver Yılmaz karşıladı. Karşılamanın ardından Özel, Dervişoğlu'nun makam odasına geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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