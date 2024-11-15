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İYİ Parti Karabük İl Başkanı Recep Yılmaz Görevinden İstifa Etti

İYİ Parti Karabük İl Başkanı Recep Yılmaz Görevinden İstifa Etti
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Haberler
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İYİ Parti Karabük İl Başkanı Recep Yılmaz, partinin son seçimlerde elde edemediği başarılar sonrası görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, yeni teşkilat yapılanmasında yer almak istemediğini belirtti.

İyi Parti Karabük İl Başkanı Recep Yılmaz, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Yılmaz, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 8 Ocak 2023'te yapılan kongrede İYİ Parti İl Başkanlığına seçildiğini belirtti.

Yönetim kurulunu oluşturarak görevine başladığını anlatan Yılmaz, "14 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti Genel Merkezinin yaptığı hatalar neticesinde istenilen başarıyı elde edemediklerini" ifade etti.

Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de istenilen başarıyı yakalayamadıklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile partinin yeni ivme yakaladığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu ve Genel İdare Kurulu üyelerimize hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğumda Teşkilat Başkanımız Hasan Toktaş'a genel bilgi verip sunum yaptım. Daha sonra yeni oluşacak teşkilatlandırmada yer almak istemediğimi, görevimden ayrılmak istediğimi belirttim. Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ederek ayrılıyorum."

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Politika
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