İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez'den Küresel Sumud Filosu'na saldırıya tepki Açıklaması

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, icra dosyası sayılarının 25 milyona dayandığını ileri sürdü. Yıl başından bu yana 3 milyon 313 bin 812 yeni icra dosyanın geldiğini ifade eden Çömez, "Korkunç bir rakamdan bahsediyoruz. İnanılmaz bir rakamdan bahsediyoruz. Demek ki şahlanış neredeymiş icra dosyalarındaymış. Türkiye Cumhuriyeti tarihi böylesine korkunç bir dönem yaşamadı. Her yıl bir öncekinden çok daha fazla icra dosyası gelmeye başladı." diye konuştu.

Bütçe açığının şahlandığını öne süren Çömez, "Yılın ilk 3 ayında 420 milyar liralık bir bütçe açığı söz konusu. Korkunç bir açık. Peki iktidar bu dönem içerisinde ne yapmış, milletten vergi toplamış. Yani millete gücü yetmiş, vergi toplamaya gücü yetmiş ama yatırıma, istihdama, üretime gücü yetmemiş maalesef." değerlendirmesinde bulundu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Çömez, "İşçi kardeşlerimizin daima haklarının yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi.

Vatandaşların vize başvurularının reddedildiğini anlatan Çömez, şu ifadeleri kullandı:

"Bir milletvekili olarak en fazla aldığım taleplerden bir tanesi, 'vekilim vize randevusu alamıyoruz, randevu alsak bile vizelerimiz reddediliyor.' Şöyle bir geçmiş dönemlere baktık. Son 10 yıl içerisinde 500 milyon dolardan fazla para verilmiş Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçiliklerine, konsolosluklarına ve karşılığında vize alınamamış. Bu parayla, bir şehir hastanesi yapılabilirdi. Siz, Geri Kabul Anlaşması'nı imzalarken ve onu da Meclis'ten yasa olarak geçirirken ne dediniz millete, 'Hiç merak etmeyin, vize serbestisi olacak, insanlarımız artık dünyada rahatlıkla dolaşacak ve vatandaşlarımız Avrupa kapılarından geri döndürülmeyecek.' Bunu siz söylediniz ve bununla ilgili de birçok açıklamalar yaptınız. Bugün maalesef insanlar konsolosluk ve büyükelçilik kapısında bekliyor ve milyonlarca dolar para boca ediliyor ve karşılığında vizeler alınmıyor."

Turhan Çömez, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince uluslararası sularda yapılan saldırıya tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Küresel haydut çetesi, korsan çetesi uluslararası sularda Girit açıklarında bu filoya bir saldırı düzenledi. Saldırıdan önce iletişimini kesti. Timler otomatik silahla gemileri bastı. 20'si Türk vatandaşı 175 kişiyi İsrail'e götürdü. Uluslararası sularda yaptı bunu. Küresel bir haydut, bunu şiddetle kınıyoruz."