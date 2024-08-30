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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hükümete Çözüm Önerilerini İletiyor

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çamlıyayla ilçesindeki programı kapsamında iş yerlerini gezdi ve esnafla sohbet etti. Daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu'ya ziyarette bulunan Dervişoğlu, ilçedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Dervişoğlu, muhalefet partisi olarak sadece muhalefet yapmadıklarını, hükümete çözüm önerilerini de ilettiklerini belirtti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Sadece muhalefet olsun diye muhalefet yapmıyoruz. Hükümete çözüm önerilerimizi de götürüyoruz." dedi.

Dervişoğlu, Çamlıyayla ilçesindeki programı kapsamında iş yerlerini gezdi, esnafla sohbet etti.

Daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu'ya ziyarette bulunan Dervişoğlu, ilçedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Dervişoğlu, buradaki konuşmasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ilçede bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Muhalefet partisi görevini doğru bir dil kullanarak yaptıklarını belirten Dervişoğlu, "Sadece muhalefet olsun diye muhalefet yapmıyoruz. Hükümete çözüm önerilerimizi de götürüyoruz. Sizin sesinizi Türkiye Büyük Millet Meclisinde yükseltmeye, gittiğimiz toplantılarda dile getirmeye gayret sarf ediyoruz." dedi.

30 Ağustos Zafer Şöleni'ne katıldı

Dervişoğlu, Zevzek Tepesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Şöleni'ne de katıldı.

Burada vatandaşlara hitap eden Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Biz bu toprakları kolay vatan yapmadık. Her şeyden vazgeçeriz, vatanımızı asla kimseyle paylaşmayız. Tıpkı Selçuklu kartalı gibi herkesi kanatlarımızın altına alırız. Tıpkı bir Osmanlı çınarı gibi herkesi gölgemizde oturturuz ama asla vatanımıza ortak koşturmayız."

Dervişoğlu'na ilçedeki programlarında İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ve İl Başkanı Suat Şahin eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

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