İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hollanda Büyükelçisi ile Görüştü

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ile görüştü.

İyi Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dervişoğlu'nun makamında gerçekleşen görüşmede, İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da yer aldı.

Dervişoğlu, Büyükelçi Wijnands'ı Türkçe "Hoş geldiniz" diyerek karşıladı. Wijnands da Dervişoğlu'na Türkçe "Hoş bulduk, nasılsınız?" karşılığını verdi.

Görüşmenin ardından Büyükelçi Wijnands, Dervişoğlu'na işlemeli bir vazo armağan etti.